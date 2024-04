„Den Stress kann ich wirklich nicht gebrauchen“ Bus-Streik trifft Mönchengladbachs Abiturienten

Lea Schippers hat es noch rechtzeitig geschafft: Die 18-Jährige steht vor dem Eingang des Gymnasiums am Geroweiher und wird in ein paar Minuten ihre erste Abitur-Prüfung schreiben. Der Weg bis zum Klassenraum und der finalen Erdkunde-Klausur war jedoch mit unerwarteten Problemen verbunden: Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten im Nahverkehr unter anderem in Mönchengladbach dazu aufgerufen, am Dienstag zu streiken. Am Montagnachmittag teilte die NEW mit, dass deswegen zahlreiche Buslinien in Mönchengladbach nicht fahren können – und auch der Schulbusverkehr stillstehen wird.