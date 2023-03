Komba streikt in Mönchengladbach „Die Protestbereitschaft noch ausweiten“

Der öffentliche Dienst steckt mitten im Arbeitskampf. Bevor Ende März die dritte Runde der Tarifverhandlung ansteht, erhöhen die Gewerkschaften weiter den Druck. Für Donnerstag, 2. März, hatte Komba in Mönchengladbach zu Arbeitsniederlegung und zur Demonstration aufgerufen. Vier Kitas und eine Lena-Gruppe blieben in der Folge an dem Tag geschlossen, weitere Einrichtungen (acht Kitas und eine Lena-Gruppe) boten nur eine Notbetreuung an.