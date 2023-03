Verkehrsstörungen, kein Nahverkehr, keine Müllabfuhr Polizei erwartet 9000 Demo-Teilnehmer am Streiktag in Mönchengladbach

Weiter teilt die NEW mit, dass noch nicht abgeschätzt werden könne, ob alle NEW-Bäder am Streiktag vollumfänglich öffnen können. Hintergrund ist demnach, dass „Beschäftigte, die an einem Streik teilnehmen beziehungsweise dies beabsichtigen, nicht verpflichtet sind, dies im Voraus zu kommunizieren“. Wie auch bei den vorangegangenen Streiks, bei denen die NEW betroffen war, wird auch am Dienstag bei der Bäderschließung ein Fokus auf das Schul- und Vereinsschwimmen sowie die Anfängerschwimmausbildung gelegt. Über kurzfristige Bäderschließungen wird laut NEW unter www.new-baeder.de informiert.