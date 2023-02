Nahverkehr lahmgelegt, Kundgebung am Alten Markt Die Folgen des Warnstreiks in Mönchengladbach

Die Folgen waren für viele Mönchengladbacher spürbar. So fuhren beispielsweise keine Busse. Am Busbahnhof vor dem Gladbacher Hauptbahnhof und am Rheydter Bahnhof war am Dienstagmorgen entsprechend wenig los. Nur vereinzelt standen Menschen an den Haltestellen. Ausgerechnet die große Infotafel am Bussteig in Mönchengladbach wies dabei nicht explizit auf den Streik hin. Dorota Moritz aus Kerpen war extra für einen Arzttermin mit dem Zug nach Rheydt gefahren. „Den Termin muss ich jetzt absagen“, sagte sie. „Den Weg hätte ich mir sparen können.“ Auch Sinuhe Martin wirkte sichtlich frustriert. Er musste seinem Chef telefonisch Bescheid geben, dass er es heute nicht zur Arbeit schafft. „Das ist ärgerlich, aber ich kann nachvollziehen, dass die Busfahrer mehr Geld wollen“, sagte er. Laut NEW streikten am Dienstag etwa 600 ihrer Mitarbeiter.