Streik in Mönchengladbach Nahverkehr in der Stadt steht erneut still

Leere Bahnsteige, leere Bushaltestellen, leere Straßen: Die Gewerkschaften Verdi und EVG erhöhen im Zuge der nächsten Verhandlungsrunde mit der Arbeitgeberseite erneut den Druck und haben auch in Mönchengladbach zum Streik aufgerufen. Im Zuge dessen legten Mitarbeiter der NEW am Montag, 27. März, die Arbeit nieder. Weder Linien- noch Schulbusse waren deswegen in der Stadt unterwegs. Auch die Kundencenter der Stadttochter am Europaplatz und am Marienplatz blieben am Streiktag geschlossen.