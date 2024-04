Ausfälle im Nahverkehr Verdi ruft zum Streik in Mönchengladbach auf

Eine Einigung konnte bislang zwischen Arbeitgebern und den Mitarbeitern nicht erzielt werden. Vergangenen Mittwoch hatte Verdi bekannt gegeben, dass 97 Prozent der Mitglieder in den Nahverkehrs-Betrieben in NRW unbefristete Streiks zur Durchsetzung der Forderungen befürworten. Daraufhin boten die Arbeitgeber insgesamt vier freie Tage an sowie zehn Prozent Zuschlag, wenn Beschäftigte kurzfristig für ausfallende Kollegen einspringen müssen. Aus Sicht der Gewerkschaft reicht das jedoch nicht aus. Sie setzt deswegen nun auf Streiks an einzelnen Orten, an denen der Nahverkehr lahmgelegt werden soll. Im Februar und März standen Busse und Bahnen in NRW noch gleichzeitig in den Städten still.