Straßensanierung in Mönchengladbach : Bauarbeiten schränken den Busverkehr ein

Mönchengladbach In den nächsten Wochen kommt es rund um die Bergstraße zu Sanierungen der Fahrbahn, die den Verkehr einschränken. Auch auf den ÖPNV hat das Auswirkungen.

Pünktlich zum Beginn der Osterferien in den Schulen sollen in der Stadt einige Straßenarbeiten durchgeführt werden. Am Montag, 11. April, beginnen Bauarbeiten auf der Bergstraße zwischen Hohenzollernstraße und Kaldenkirchener Straße, teilt der Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetrieb Mags mit. Das betroffene Teilstück erhält eine neue Fahrbahndecke und muss deshalb bis zum 21. April vollständig gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke ist über die Hohenzollernstraße und die Kaldenkirchener Straße ausgeschildert. Der Radverkehr umfährt die Baustelle über die Straße Sandkaule und die Heinz-Ditgens-Straße. Hiervon betroffen sind die Buslinien 015, 025 und 035 der NEW. Die Haltestellen Elisabethkirche, Bergstraße, Schürenweg und Bunter Garten werden für den Zeitraum der Sperrung nicht angefahren. Ersatzweise werden die Haltestellen Elisabethkirche auf der Hohenzollernstraße und die Haltestelle Kaiser-Friedrich-Halle bedient.

Direkt im Anschluss wandern die Bauarbeiten ab Freitag, 22. April, auf den angrenzenden Schürenweg. Hier erhält dann das Teilstück zwischen der Bergstraße bis zur Einmündung „Auf dem Bökelberg“ eine neue Fahrbahndecke. Der Verkehr soll für die Dauer von zwei Wochen auf eine Fahrspur reduziert und mit einer Baustellenampel geregelt werden. Betroffen sind davon wiederum die Buslinien 015, 025 und 035 der NEW. Die Haltestelle Elisabethkirche an der Bergstraße sowie die Haltestelle Bergstraße werden für diesen Zeitraum nicht angefahren. Ersatzweise werden die Haltestellen Elisabethkirche an der Hohenzollernstraße und die Haltestelle Schürenweg an der Kaldenkirchener Straße bedient. Voraussichtlich ab Montag, 9. Mai, sind sowohl die Fahrbahnsanierungen auf der Bergstraße als auch dem Schürenweg abgeschlossen und beide Straßen können wieder wie gewohnt befahren werden. Einschränkungen für Fußgänger, Rad- und Autofahrer lassen sich bei den Bauarbeiten von Mags, NEW und Stadt nicht vermeiden, heißt es auf der Homepage der Stadt.