Mönchengladbach: Straßenkonzert auf Glitzerasphalt

Mönchengladbach Rock-Legende Charly T. und Sängerin Sandra Kozlik spielten gestern auf dem Sonnenhausplatz 20 Minuten improvisierte Straßenmusik - ein Vorgeschmack auf das Benefizkonzert an Fronleichnam in der Krahnendonkhalle.

Der besteht nämlich darin, einerseits den Leuten ein bisschen gute Laune zu machen im sommerlichen Einkaufsbummel. Und andererseits darin, auf das Benefizkonzert am kommenden Donnerstag (Fronleichnam) aufmerksam zu machen. Das war zustande gekommen, nachdem Unbekannte in Charly T.s Studio und Proberaumkomplex in Dahl eingebrochen hatten. Dabei waren nicht nur viele Instrumente gestohlen, sondern auch Räume demoliert worden. Und zwar solche Räume, in denen junge Musiker und Nachwuchsbands sich einmal im Monat treffen und eine Bühne bekommen. Charly T. hatte den Proberaum gerade fertiggestellt, in den er einmal im Monat junge und noch zum Teil unbekannte Musiker einlud, um mit ihnen in einem privaten Kreis Musik zu machen. Der Schlagzeuger hatte viel in die Ausstattung des Probenraums investiert. "Wir wollen, dass sich junge Künstler dort wieder präsentieren können", sagte Charly T. "Und ich hoffe einfach, dass wir uns am Donnerstag alle zusammen einen schönen Tag machen werden."