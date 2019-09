Planungsausschuss Mönchengladbach : Straßenbaubeiträge: Was Anlieger erwarten dürfen

Straßenbaubeiträge: Was Anlieger erwarten dürfen

Mönchengladbach Im Januar 2020 soll ein neues Gesetz in Kraft treten, das Bürger entlastet und eine frühe Beteiligung von Anwohnern vorsieht.

Trotz des großen Widerstandes sollen Bürger weiterhin zur Kasse gebeten werden, wenn ihre Straße erneuert wird. Das wird auch so bleiben, wenn die geplante Rechtsänderung in Kraft tritt. Allerdings sieht der von der schwarz-gelben Landeskoalition getragene Gesetzesentwurf eine Entlastung für Anlieger vor.

Neue Kostenverteilung Für die Fahrbahnerneuerung müssten Bürger beispielsweise künftig „nur“ noch 40 Prozent der Kosten tragen statt bisher 70 Prozent, bei neuen Gehwegen 40 statt bisher 80 Prozent. Damit würden Anlieger in Mönchengladbach stärker entlastet als solche in vielen anderen Kommunen. Denn im Land legen 159 der 396 Kommunen bisher nur 50 Prozent der Baukosten um.

Rechenbeispiel In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am gestrigen Dienstag informierte die Verwaltung über die geplante Rechtsänderung. Und zur Verdeutlichung der Auswirkungen führte die Sitzungsvorlage ein Rechenexempel für die Ulmenstraße auf. Nach ersten Vorermittlungen würde für die Erneuerung von Fahrbahn, Gehwegen und Entwässerungseinrichtungen in der Anliegerstraße rund 324.000 Euro kosten. Nach alter Satzung würde der Anteil der Stadt rund 85.000 Euro, der Beitrag der Bürger bei 239.000 Euro liegen. Nach neuer Rechnung läge der größere Batzen zunächst einmal bei der Stadt. Sie müsste etwa 195.000 Euro, die Anlieger rund 129.000 Euro bezahlen.