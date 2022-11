Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach Zwei neue Linearbeschleuniger für die Strahlentherapie

Weitere mit dem räumlichen und technischen Ausbau der Klinik erreichte Verbesserungen betreffen laut Nestle die Hochpräzisionsbestrahlung, also die präzise Beseitigung kleiner Tumore oder Metastasen etwa in Kopf, Leber oder Lunge, und den Einsatz des sogenannten „Gating“. Diese atem-gesteuerte Bestrahlung bewirke, dass die Behandlung im Bereich des Brustkorbs, also zum Beispiel an der Brust oder der Lunge, aber auch im Oberbauch, etwa an Leber oder Bauchspeicheldrüse, schonender erfolgen könne. Das Prinzip dieser Technik sei es, genau dann zu bestrahlen, wenn beim Einatmen die Organe in einer bestimmten Position sind, sodass benachbarte Organe besser ausgespart werden können.