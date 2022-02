Gefährliche Körperverletzung in Mönchengladbach : Mann tritt Schwangerer in den Bauch

In einem Linienbus waren am Dienstag zwei Männer in Streit geraten. (Archivfoto) Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Linienbus ist eskaliert. Leidtragende war eine 21-jährige Schwangere. Jetzt ermittelt die Polizei.

Eine 21-jährige schwangere Frau ist am Dienstag in einem Linienbus Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Die Frau war in Begleitung ihres 28-jährigen Lebensgefährten sowie eines Säuglings im Kinderwagen gegen 12.20 Uhr mit dem Bus in Richtung Rheydt unterwegs. An der Fliethstraße stieg ein 24-jähriger Mann zu. Zwischen den beiden Männern soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Zuerst sei es um den nicht richtig getragenen Mund-Nasen-Schutz des 24-Jährigen gegangen, dann seien andere Streitpunkte hinzugekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Als die Auseinandersetzung immer mehr eskalierte, soll der jüngere Man zunächst versucht haben, den 28-Jährigen zu schubsen. Anschließend habe er der Schwangeren in den Bauch getreten.