Fotos aus Mönchengladbach Das sind die Geschichten der Menschen hinter den Stolpersteinen

Im Dezember 2023 hat der Künstler Gunter Demnig (Foto) in Mönchengladbach 17 weitere Stolpersteine verlegt – und die Gesamtzahl in der Stadt damit auf 335 erhöht (plus eine Stolperschwelle). Wir blicken auf die Orte, wo die neuen Steine liegen, und die Menschen, an die sie erinnern.