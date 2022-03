Störche in Mönchengladbach : Die Boten des Frühlings?

Mönchengladbach Zwischen Februar und April kehren Weißstörche aus ihrem Winterquartier zurück. Erste Exemplare in Mönchengladbach haben jetzt die begeisterten Storchen-Beobachter Claudia und Richard Dutzki gesichtet.

Die Frage, ob mit dieser Sichtung auch der Frühling in der Stadt angekommen ist – am 20. März ist kalendarisch immerhin Frühlingsbeginn – muss mit einem klaren jein beantwortet werden: Zum einen gibt es Weißstörche, die in Deutschland überwintern. Zum anderen kehren die Vögel in den vergangenen Jahren bedeutend früher zurück – etwa dann, wenn das Winterquartier nicht allzu fern lag. Text: capf | Foto: Dutzki