Konzert in Mönchengladbach : Sting spielt im Sommer 2023 im Sparkassenpark

Der britische Musiker Sting geht auf „My Songs“-Tour. (Archivfoto) Foto: Martin Kierszenbaum

Mönchengladbach Der Weltstar geht auf Tour und wird dabei die größten Hits seiner Musikkarriere spielen. Unter anderem in Mönchengladbach macht Sting dafür Halt. Wann das sein wird und wo es Tickets gibt.

Sting wird im Juni 2023 ein Konzert in Mönchengladbach geben. Das gab der Sparkassenpark, in dem der britische Musiker gastieren wird, jetzt bekannt. Der Auftritt erfolgt im Rahmen der „My Songs“-Tour, bei der Sting in sechs Wochen acht Konzerte in Deutschland und Österreich spielen wird. Die Show in Mönchengladbach wird dabei die einzige in NRW sein.

Auf dem Programm stehen – das sagt bereits der Name der Tour – die Hits der Musikkarriere des 17-fachen Grammy-Gewinners. Erst mit der New-Wave-Band „The Police“ und später als Solo-Künstler jagte ein Erfolg den nächsten. Neben unzähligen Awards ging Sting mit seinem Platten Gold, Platin und Mehrfach-Platin. Zu seinen bekanntesten Songs gehören „Shape of My Heart“, „Englishman in New York“, „Every Breath You Take“ oder „Roxanne“ – und da hört die Liste noch lange nicht auf. Das Lied „Russians“ (1985), ein Protestsong gegen den Kalten Krieg, ist vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs wieder brandaktuell. Stings neustes Studio-Album („The Bridge“) erschien im November 2021. Es war das 15. seiner Solo-Karriere, in der der heute 71-Jährige diverse Genres bespielte, unter anderem Rock, Pop, New Wave, Reggae und Jazz.

Seine Open-Air-Tour durch Deutschland und Österreich startet Sting am 6. Juni 2023 in Bruchsal (Baden-Württemberg). Zwei Wochen später dann steht er auf der Freiluftbühne des Sparkassenparks: am Dienstag, 20. Juni 2023.

Tickets sind ab Freitag, 18. November 2022, 10 Uhr im Vorverkauf erhältlich. Mitglieder des Sting-Fanclubs erhalten bereits drei Tage vorher exklusiven Zugang zu Presale-Tickets. Infos dazu unter www.sting.com.

Info Wo Sting Konzerte spielen wird Im Rahmen der „My Songs“-Tour tritt der britische Künstler in folgenden Städten auf: Dienstag, 6. Juni 2023, Bruchsal (Schlossgarten) Dienstag, 14. Juni 2023, Cobug (Schlossplatz) Freitag, 16. Juni 2023, Halle/Saale (Peißnitzinsel) Samstag, 17. Juni 2023, Wiesbaden (Brita-Arena) Dienstag, 20. Juni 2023, Mönchengladbach (Sparkassenpark) Donnerstag, 22. Juni 2023, Lingen (Open Air an der Emsland-Arena) Sonntag, 16. Juli 2023, Klagenfurt (Wörthersee Stadion) Montag, 17. Juli 2023, Wien (Wiener Stadthalle)

Info Der Allgemeine Vorverkaufsstart erfolgt am Freitag, 18. November 2022, 10 Uhr unter www.livenation.de/artist-sting-95800, www.ticketmaster.de oder www.eventim.de. Außerdem gibt es noch sogenannte“Presale-“ und „Prio-Tickets“. Paypal-Prio-Tickets sind bereits ab Mittwoch, 16. November 2022, 9 Uhr unter www.livenation.de/paypal erhältlich, und Prio-Tickets von Magenta-Musik ebenfalls ab Mittwoch, 16. November 2022, 9 Uhr, unter www.magentamusik.de/prio-tickets. Zudem gibt es einen Ticketmaster-Presale ab Donnerstag, 17. November 2022, 9 Uhr unter www.ticketmaster.de/presale.

(capf)