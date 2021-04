Großbaustellen in Mönchengladbach : Staugefahr: Zwei Hauptverkehrsachsen werden voll gesperrt

Mönchengladbach Die Theodor-Heuss-Straße erhält eine neue Asphaltschicht und die Hermann-Piecq-Anlage wird für die Sanierung der Brückenkonstruktion dicht gemacht.

Auf der Theodor-Heuss-Straße wird – von der Fliethstraße bis zur Hofstraße – eine lärmoptimierte Asphaltdeckschicht aufgetragen. Dafür ist die Straße in diesem Teilbereich seit dem 6. bis zum 12. April vollständig gesperrt. Der Schwerlastverkehr wird in dieser Zeit wegen der Höhenbeschränkung der Brückenanlage an der Rheydter Straße über die Erzbergerstraße umgeleitet. Um ausreichend Platz zu schaffen, werden teilweise Halteverbote auf der Erzbergerstraße eingerichtet. Fahrzeuge, die nicht von einer Höhenbeschränkung betroffen sind, können sowohl über die Erzbergerstraße als auch über die Rheydter Straße ausweichen. Die Linksabbiegestreifen an der Kreuzung Hofstraße werden auf zwei erweitert. Auch der Busverkehr wird umgeleitet.

Unfall am Ostersonntag : 84-jähriger Radler wird in Anrath leicht verletzt

Ein Teil der Arbeiten sei gezielt in die Ferienzeit gelegt worden, um die Verkehrsbeeinträchtigungen vor allen Dingen während des Berufsverkehrs so gering wie möglich zu halten. Um die Vollsperrung so kurz wie möglich zu halten, seien Nachtarbeiten unumgänglich. Die lärmintensiveren Arbeiten sollen allerdings bis zum 9. April abgeschlossen werden. Über den gesamten Zeitraum der Vollsperrung ist laut Stadt aufgrund von Anlieferungen und Abtransporten an und in der Nähe der Baustelle mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Anwohner wurden mit einem Schreiben über diesen Bauabschnitt informiert.