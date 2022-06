Statistik des Landes NRW​: Weniger Millionäre in Mönchengladbach​

Weniger Millionäre in Mönchengladbach

Die Zahl der Millionäre in Mönchengladbach hat abgenommen. Die Stadt liegt im Landestrend. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mönchengladbach In Meerbusch leben landesweit die meisten Spitzenverdiener. Das ist keine Überraschung. In Mönchengladbach hingegen hat die Zahl der Millionäre etwas abgenommen. Wie viele es immer noch sind.

Die Zahl der Spitzenverdiener, die in Mönchengladbach leben, hat leicht abgenommen. Wie das Statistische Landesamt it.NRW mitteilt, lebten im Jahr 2018 insgesamt 87 Menschen in der Stadt mit einem steuerpflichtigen Gesamteinkommen von mehr als einer Million Euro. Das sind 3,3 Einkommensmillionäre je 10.000 Einwohner. Im Jahr 2017 waren es noch 3,5 Topverdiener je 10.000 Einwohner in Mönchengladbach gewesen. Für diese Erhebung legt it.NRW die Lohn- und Einkommensteuerstatistik zugrunde, deshalb gibt es derzeit keine aktuelleren Daten.