Fertigstellung für 2021 geplant : Spatenstich für neuen Wohnraum in Lürrip

Auf über 12.000 Quadratmetern soll ein neues Quartier entstehen. Das stößt vor allem bei Düsseldorfern auf Interesse.

Im Stadtteil Lürrip entstehen in den kommenden Jahren eine ganze Menge neue Wohnungen. Das betrifft nicht durch das Reme-Gelände, wo der Investor Instone kürzlich den Zuschlag für einen Teil des Geländes mit knapp 300 Wohneinheiten erhielt – in der Nähe der Seestadt, wo Catella bis zu 2000 Wohnungen in den kommenden vermutlich zehn Jahren bauen wird. Es gibt auch noch einige kleinere Baugebiete, und für eines davon war nun der Spatenstich: Das Mönchengladbacher Bauunternehmen Jakob Durst baut an der Straße „Am Brückensteg“ in Lürrip auf mehr als 12.000 Quadratmetern insgesamt 24 Doppelhaushälften und sieben Bungalows. Das Unternehmen Jakob Durst hatte sich dafür mit seinem Konzept gegen drei weitere Bewerber durchgesetzt und in dem Wettbewerb den Zuschlag von der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG erhalten. Dabei spielten neben dem Kaufpreisangebot vor allem städtebauliche Aspekte eine Rolle. „Die Jury bewertet vor allem die Qualität der architektonischen Gestaltung und die Frage, wie sich der Entwurf in die direkte Umgebung einfügt“, so die EWMG.