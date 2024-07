Maßnahmen gegen extremen Niederschlag Wo Starkregen in Mönchengladbach gefährlich werden kann – und was für Sicherheit sorgen soll

Mönchengladbach · Die Zahl extremer Wetterereignisse nimmt auch in Mönchengladbach zu. Was in der Stadt passiert, wenn viel Regen in kurzer Zeit fällt, zeigt eine Gefahrenkarte. An welchen Stellen es im Ausnahmefall zu Hochwasser kommen kann, wie die Stadt das Risiko verringern will und warum sie auch Bürger in die Pflicht nimmt.

13.07.2024 , 05:10 Uhr

Im Sommer 2021 standen mehrere Straßen in Mönchengladbach unter Wasser. Viel Regen fiel aber auch schon in diesem Jahr. Foto: Theo Titz