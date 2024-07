Schwerkranker Jugendspieler SV Lürrip hilft bei Suche nach Stammzellenspender

Mitmachen kann jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist – am Dienstag in Lürrip oder auch online bei der bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Über www.dkms.de/niklas sind die Registrierungsunterlagen nach Hause zu bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mitmilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Abstrich an der Wangenschleimhaut vornehmen und zeitnah per Post zurückschicken, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können, heißt es von der DKMS.