Mönchengladbach : Stadtverwaltung bleibt am 1. Juni geschlossen

Mönchengladbach Nahezu die gesamte Stadtverwaltung ist am kommenden Freitag, 1. Juni (Tag nach Fronleichnam), geschlossen. Hintergrund der Schließung an dem Brückentag ist der vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan, teilte das Rathaus jetzt mit. Durch die Schließung werden Urlaubstage und Überstunden bei den Verwaltungsmitarbeiten abgebaut. So müssen für diese Tage keine Rückstellungen gebildet werden, die den städtischen Haushalt am Ende des Jahres belasten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Geschlossen sind am 1. Juni alle städtischen Ämter und Fachbereiche mit folgenden Ausnahmen: Der Kommunale Ordnungsdienst, die Verkehrsüberwachung und die Feuerwehr haben regulären Dienst. Die Museen Schloss Rheydt und Abteiberg haben an diesem Tag für Besucher geöffnet, ebenso die Zentralbibliothek und die Stadtbibliothek Rheydt. Die Schul- und Stadtteilbibliotheken Giesenkirchen und Rheindahlen sind an diesem Tag hingegen geschlossen. Die Kurse der Volkshochschule und der Unterricht an der Musikschule finden wie gewohnt statt. Schulen, Kitas und Lena-Gruppen sind ebenfalls von der Schließung ausgenommen, wie die städtische Pressestelle mitteilte. Für Notfälle und besondere Gefahrensituationen hat die Stadtverwaltung Rufbereitschaften eingerichtet. Bürger sollten sich in solchen Fällen an Feuerwehr und Polizei wenden.

(angr)