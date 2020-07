Stadtteil-Serie in Mönchengladbach : Neuwerk – ein Dorf in der Großstadt

Ein tolles Miteinander beschreibt Heike Scheibe vom Mädchen- und Frauenfußball der Sportfreunde Neuwerk. Foto: Anika Reckeweg

Neuwerk Wir haben dazu aufgerufen: Neuwerk, wir müssen reden. Und die Bürger wollten reden. Was bei all unseren Gesprächen deutlich wurde: In Neuwerk kennt man sich. Und die Bewohner kennen vor allem ihren Stadtteil. Wie sagte einer von ihnen – Neuwerk ist und bleibt eben das Dorf, das es einst war.

Die Probleme, die die Neuwerker ansprechen, decken sich. Die schönen Dinge auch. Ein Thema, das fast alle Gesprächspartner umtreibt, ist der Verkehr in Neuwerk. Und das Miteinander.

Sport Das Miteinander funktioniere im örtlichen Sportverein, bei den Sportfreunden Neuwerk, hervorragend, sagt Heike Scheibe, die für den Mädchen- und Frauenfußball verantwortlich ist. „Vor zwei Jahren haben wir unser Vereinshaus neu gebaut. Das alte Häuschen war zwar fast schon Kult, aber jetzt können wir das Heim auch für Veranstaltungen nutzen.“ Angepackt haben da alle – von den Senioren bis hin zu den Bambini, die ihre Eltern geschickt haben.

Info Zahlen und Fakten über Neuwerk Einwohnerzahl In Neuwerk-Mitte leben 3245 Männer und 3409 Frauen (Stand: 31. Dezember). Altersstruktur Die meisten Einwohner sind zwischen 35 und 50 Jahre alt (1223), gefolgt von den 20- bis 35-Jährigen (1159) und den 50- bis 60-Jährigen (1089). Der Altersdurchschnitt liegt nach Angaben der Stadt zwischen 46 und 47,1 Jahren. Heimatlied Neuwerk hat ein eigenes Heimatlied, das bis heute gesungen wird. Veranstaltungen Die meisten der Veranstaltungen werden von Vereinen organisiert.

„Wir sind mit allein drei Mädchenmannschaften auch bei den Frauen gut unterwegs“, beschreibt Scheibe die gute Mischung im Verein. Auch ganze Familien sind bei den Sportfreunden aktiv. Nicht nur auf dem Platz sei der Zusammenhalt da. Auch abseits des Feldes schweißt der Verein die Mitglieder zusammen. „Wir veranstalten jedes Jahr einen Martinsumzug, bei dem der ganze Verein dabei ist“, berichtet Scheibe. Der Jugendvorstand sei besonders einfallsreich. So habe es etwa ein Stickeralbum mit Tauschbörse gegeben, in dem alle Spieler und Teams vertreten waren.

Raserei Mehr Miteinander – das würde sich auch Hartmut Wellssow wünschen. Er wohnt kurz vor einer Kurve des Loosenwegs. An das Schritttempo, das in der Spielstraße vorgeschrieben ist, halten sich aber nur die wenigsten, berichtet er. Gut einsehbar ist die Straße nicht. Er lässt seine Enkel nicht allein draußen Skateboard fahren – zu groß die Sorge vor einem Unfall.

Hartmut Wellssow ärgert sich über rücksichtslose Autofahrer. Foto: Anika Reckeweg

Die Raser spricht er regelmäßig an, wird selbst häufig bedrängt oder beschimpft, weil er sich an das Schritttempo hält. „Die Polizei sagt, sie könnten nichts machen. Es sei kein Unfallschwerpunkt. Muss denn immer erst etwas Schlimmes passieren?“, entrüstet er sich.

Ein weiteres Ärgernis für den 75-Jährigen ist der Spielplatz an der Dünner Straße. Dort versammelten sich am Pavillion regelmäßig Jugendliche, feierten dort und hinterließen Müll, teils kaputte Glasflaschen und benutzte Kondome. „Ich vermute, dass die nicht wissen, wo sie sonst hin sollen. Dabei ist das eigentlich ein so schöner Spielplatz.“

Straßenbäume Vor Werner Bönnens Haus sind die Bäume alle mit Wassersäcken versorgt. Das haben die Bäume ihm zu verdanken, berichtet er. Dass die Säcke regelmäßig befüllt werden, auch. Bönnen macht das gern. Ihm liegt viel am Grün entlang der Straße.

Und das lässt an der Engelblecker Straße/Ecke Nespeler Straße zu wünschen übrig, findet er. „Dort, wo jetzt Parkplätze sind, stand früher ein Baum“, sagt er. Einige Meter weiter das gleiche Spiel. Und einige der noch stehenden Pflanzen sähen beim genauen Hingucken nicht mehr so gut aus. „Wo Bäume weggenommen werden, wird nicht nachgepflanzt“, sagt er.

Werner Bönnen kümmert sich um einige Bäume. Foto: Anika Reckeweg

Viele Bäume werfen schon die Blätter ab. „Ich tue, was ich kann, in so einen Sack gehen locker 60 Liter. Aber ich wünsche mir, dass da seitens der Stadt mehr kommt.“ Auf Höhe der Liebfrauenstraße sei es zwar grüner. Dafür der Fußweg aber für Menschen mit einer Gehbeeinträchtigung oder Eltern mit Kinderwagen eine Zumutung.

Denkmal Karl-Heinz Goertz steht vor der Bezirksverwaltungsstelle an der Liebfrauenstraße und begutachtet traurig das Gebäude. „Wenn das ehemalige Rathaus der Gemeinde gepflegt würde, wäre es ein echtes Schmuckstück“, sagt er.

Karl-Heinz Goertz zeigt das verkommene Rathaus. Foto: Anika Reckeweg

Das 1905 erbaute Denkmal sieht schon auf den ersten Blick vernachlässigt aus. Die Farbe blättert von Fensterrahmen, Fallrohren, Türen und Wänden, die Mauer entlang des Gartens ist schon seit zwei Jahren abgesperrt, berichtet Goertz. Einer der Trägerpfosten des Gartentors ist stark beschädigt, die Absperrbaken nehmen den halben Bürgersteig ein.

Und das ausgerechnet an einer viel frequentierten Bushaltestelle. „Mit einem Rollator oder Kinderwagen hier ein- und auszusteigen, ist eine Zumutung“, unterstreicht Goertz. Wenige Meter weiter befinden sich eine Apotheke, ein Optiker, Ärzte und auch das Krankenhaus. „Und so werden die Menschen hier empfangen. Ich kann einfach nicht verstehen, warum so lange nichts passiert.“

Malerei Seit mehr als 500 Jahren lebe seine Familie nachweislich in Neuwerk, berichtet Franz Klinken. „Neuwerk ist meine Heimat. Ich könnte nirgendwo anders leben“, sagt der 83-Jährige. Dabei ist er schon viel rumgekommen. Allein in Afrika war er viermal.

Ein richtiger Ur-Neuwerker ist Franz Klinken, wie er erzählt. Er hat unter anderem mehr als 50 Fachwerkhäuser aus Neuwerk gezeichnet. Foto: Anika Reckeweg

Die Motive seiner Malereien zeigen dennoch vor allem Neuwerker Szenen. Mehr als 50 Fachwerkhäuser hat Klinken gezeichnet. Einige davon stehen gar nicht mehr. So entsteht aus seiner Bildermappe eine kleine Zeitreise. „Die Neuwerker sind stolz auf ihren Stadtteil und sehr offene Menschen“, berichtet er. Und hilfsbereit. „Wenn ich was brauche, kümmern sich meine Nachbarn“, sagt Klinken. „Ich bin froh, dass ich hier lebe – und direkt nebenan so tolle Menschen wohnen.“

Verkehr Als Zumutung empfinden gleich mehrere Neuwerker die Parksituation. Überall stünden Autos, die Straßen seien eng, teilweise kaum noch passierbar. Busse fahren über Bürgersteige oder rammen Begrenzungspfosten, weil sie nicht um die Kurve kommen. Autos versperren Radwege, die teils in miserablem Zustand sind.

„Die Busse sind zu groß für unsere Straßen“, sagt Benno Renette im Gespräch mit den Heimatfreunden. „Hier fahren jetzt sieben Linien durch, früher waren es drei“, ergänzt Erwin Salditt. Außerdem seien viele Straßen vollkommen zugeparkt. Doch die Heimatfreunde sehen auch viel Gutes in Neuwerk.

Karl-Heinz Thifessen, Sigrid Drobny, Benno Renette (KG Uehllöeker Neuwerk) und Erwin Salditt (v.l.) von den Heimatfreunden vor dem Priorhaus. Foto: Anika Reckeweg