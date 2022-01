Bank in Mönchengladbach : Stadtsparkasse erhöht Gebühren

Die Stadtsparkasse Mönchengladbach hat ihre Zentrale an der Bismarckstraße. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Das Geldinstitut in kommunaler Trägerschaft passt die AGB der aktuellen Rechtslage an. Zudem werden Preise für Leistungen ab Juli angehoben – aber nur in Teilen.