Paraden und Bälle in Mönchengladbach : Vier Bruderschaften, drei Schützenfeste

Mönchengladbach Stadtmitte und Hermges feiern gemeinsam.

Eigentlich sind es vier Schützenbruderschaften, die am Wochenende feiern, doch da sich die St.-Vitus-Laurentius-Bruderschaft Stadtmitte und die St.-Josef-Pfarrbruderschaft Hermges entschlossen haben, für drei Tage gemeinsam und abgestimmt zu feiern, sind es offiziell drei Schützenfeste. Zusätzlich zur konzertierten Aktion in der Mitte der Stadt, kommen Holt und Dahl hinzu.

Brauchtum in Mönchengladbach : Schützenfeste in drei Stadtteilen

Holt Höhepunkte der St.-Michaels-Bruderschaft sind am Sonntag, 10.30 Uhr, die Parade am Caritaszentrum Hehnerholt, der Große Zapfenstreich um 19 Uhr am Holter Kreuz; und schließlich am Montag, 10.30 Uhr, die große Königsparade mit Parade der Klompenfrauen. Alle Tanzveranstaltungen finden im Festzelt statt.