Mönchengladbach: So war das Stadtschützenfest 2018

Mönchengladbach Walter Dunkel wurde beim Stadtschützenfest in Mönchengladbach Bezirkskönig, als er nicht mehr damit rechnete. Mehr als 20.000 Menschen besuchten das zweitägige Fest.

Der Holzvogel fiel gut zwei Minuten nach dem 47. Schuss von der Stange und machte Walter Dunkel von der St.-Konrad-Schützenbruderschaft Ohler/Ohlerfeld zum Überraschungs-Bezirkskönig. Von seinem Glück erfuhr er erst verspätet, als ihn Bruderschaftspräsident Achim Reiermann begeistert umarmte. „Das ist astrein“, stammelte der 54-jährige Dunkel, der am gestrigen Sonntag mit vielen tausend Zuschauern ein Bilderbuch-Stadtschützenfest feiern konnte. Pferde bestimmten nicht nur die Szenerie bei der Festparade mit 2500 Schützen und Musikanten auf der oberen Hindenburgstraße und auf dem Kapuzinerplatz, sondern auch beim Ball der Majestäten. Da aber in Form von wiehernden Steckenpferden, auf denen Mitglieder des Bruderrats unter Jubel beim Ball der Majestäten in die alte Reithalle des Möbelhauses Schaffrath trabten. Und dass sich die Schützen trotz ihres Traditionsbewusstseins technischen Herausforderungen stellen, bewiesen Heinz-Josef Rebig und Sebastian Schnock: Sie waren als Segway-Offiziere unterwegs und machten mit den elektrisch betriebenen Vehikeln Meldung, ob am Zugweg alles in Ordnung ist.