Brauchtum in Mönchengladbach : Sieben Bruderschaften feiern bei fünf Schützenfesten

Brauchtum in Mönchengladbach

Mönchengladbach Hardt, Giesenkirchen, Wanlo, Bettrath und Neuwerk laden zu ihren Prunkfeierlichkeiten ein.

Neuwerk Die St. Barbara Bruderschaft und die St. Maria Junggesellenbruderschaft Neuwerk feiern traditionell gemeinsam. König der St. Barbara Bruderschaft ist Ralf Leuer mit seinen Brudermeistern Norbert Thivessen und Marc Püttmanns. Bei der Junggesellenbruderschaft regiert König Pascal Zitzen mit den Brudermeistern Daniel Schmitz und Tobias Lehnen. An Christi Himmelfahrt beginnt um 8.30 Uhr das Hochamt in der Kirche Uedding. Freitag wird um 19.15 Uhr der Zapfenstreich auf dem Peter-Schumacher-Platz gespielt. Am Samstag beginnt um 18.30 Uhr die Musikparade auf der Liebfrauenstraße. Höhepunkt ist Sonntag um 14.30 Uhr die Parade mit den Bettrather Bruderschaften auf der Liebfrauenstraße.