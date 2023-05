Sommerbrauchtum in Mönchengladbach Wann die Schützen im Mai ihre Feste feiern

Das Programm des Giesenkirchener Festes umfasst unter anderem einen Tanzabend im Festzelt am Samstagabend (ab 20 Uhr) mit der Coverband „Klangstadt“, den Festumzug durch den Ort am Sonntag (ab 17 Uhr) mit anschließender Parade am Konstantinplatz sowie Königsehrenabend mit der Band „Roland Brüggen“ im Festzelt. Außerdem gibt es die Klompen-Parade sowie dem Klompenball mit der Gruppe „Die Kleinenbroicher“ am Montagnachmittag (ab 14.15 Uhr). Die Parade am Dienstag beginnt um 18.30 Uhr am Konstantinplatz, der „Große Zapfenstreich“ um 19 Uhr.