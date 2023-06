Sommerbrauchtum in Mönchengladbach Wann die Schützen 2023 ihre Feste feiern

Das Fest in der Gemeinde findet vom 2. bis 5. Juni statt. Tradition hat zur Eröffnung des Volks- und Heimatfestes am Freitag, 2. Juni, die Rocknight mit Booster – ab 20.30 Uhr im Festzelt an der Ohlerfeldstraße. Schützenkönig und damit Nachfolger von Bezirksmajestät Marc Winkens ist Fabian Wormuth mit seinen Brudermeistern Niklas Wormuth und Stephan Ecken. Jungkönig ist Sven Steinhäuser, seine Minister sind Niklas Meier und Niklas Bierwisch. Der Schülerprinz heißt Marvin Winkens, seine Ritter Maximilian Venc und Louis Klein. Höhepunkte sind der Große Zapfenstreich am Samstag, 3. Juni, 19.15 Uhr, an der Kirche, die Parade am Sonntagmorgen, 4. Juni, 10 Uhr, auf der Konradstraße mit den Gastbruderschaften aus Holt, Westend, Waldhausen und Neuwerk, sowie auch der Klompenball am Montag, 5. Juni, ab 13 Uhr, und die Tanzabende am Samstag und Sonntag im Festzelt.