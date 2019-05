Schützenwesen in Mönchengladbach : Zwei Bruderschaften feiern zusammen

So sah die Parade in Stadtmitte im vergangenen Jahr aus. Die Schützen aus Hermges (rechts in Weiß) waren als Gastbruderschaft dabei. Foto: Sascha Rixkens

Stadtmitte/Hermges Die St. Josef Pfarrbruderschaft Hermges und die St. Vitus-Laurentius Bruderschaft Stadtmitte kooperieren. Dieses Modell gab es noch nicht und kann in Zukunft eine Lösung für die kleineren Bruderschaften sein.

„Die Idee ist keine neue. Schon die verstorbenen Präsidenten Peter Fieseler aus Hermges und Dieter Ruckes aus Stadtmitte hatten einst die Idee. Es hat sich dann aber doch nicht ergeben“, erzählt Boekers. Vor einigen Monaten lebte der Gedanke neu auf. Die Schützen aus Hermges hatten im vergangenen Jahr große Probleme. Ihr Schützenfest wurde auf eine Feier in einer Kleingartenanlage reduziert, es gab lediglich einen Vogelschuss. Auch die Schützen aus Stadtmitte hatten vor einigen Jahren arge Schwierigkeiten, standen sogar vor dem Aus. Inzwischen haben sie sich berappelt, neue Mitglieder gewonnen und sind in der Gladbacher Oberstadt wieder stark vernetzt. Ein Ende des Wiedererstärkens ist das aber nicht. „Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Für Bruderschaften ist es schwer, junge Leute zu gewinnen“, sagt der Präsident der St. Vitus-Laurentius Bruderschaft.

Um gleichwertig zu sein, feiern die beiden Bruderschaften in beiden Stadtteilen. Am Freitag, 5. Juli, beginnt das Fest mit dem gemeinsamen Silberputz im Pfarrsaal der Gemeinde St. Vitus. Einen Tag später treffen sich die Schützen dann in der Altstadt und ziehen durch die Oberstadt. Der Höhepunkt wird die Parade auf der Abteistraße sein. Am dritten Festtag steht Hermges im Mittelpunkt. Dann finden dort ein Umzug zur Kirche St. Josef, die Messe und anschließend die Parade statt.