Brauchtum in Mönchengladbach Ein echter Tierfreund schießt den Presse-Vogel ab

Heute gilt es aber erst, den neuen Pressekönig zu ermitteln. Die Hitze des Tages wird von einem leichten Sommerwind weggeblasen, der Geruch von gutem Essen liegt in der Luft. Die Wettbewerber stellen sich in einer langen Schlange auf, manche von ihnen schießen zum ersten Mal. Brauchtumsschießmeister Nik Neumann zeigt allen in Ruhe, wie das geht. Kimme, Korn, kurzer Knall. Dann ist der nächste an der Reihe. Wirklich vorbeischießen kann keiner, schließlich ist das Gewehr in einer Halterung angebracht. Den Rathausfenstern droht also keine Gefahr, dem hölzernen „Sumpfadler“ dagegen schon. Neumann hat ihn eigens für den Abend angefertigt.