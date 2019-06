St. Antonius-Sebastianus Bruderschaft : Jungschützen engagieren sich in Wanlo

Jungschützen engagieren sich in Wanlo

Mönchengladbach Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion halfen die Jugendlichen unter anderem im Garten, bauten die Königsresidenz auf und säuberten das Ehrenmal.

Vor ihrem Schützenfest ging es für die Jungschützen aus Wanlo hoch her. Sie nahmen an der 72-Stunden-Aktion teil. Im Zuge dieser Aktion konnten sich Wanloer bei den Jungschützen melden, um von ihnen vielfältig unterstützt zu werden. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ schwärmten die Jungschützen drei Tage lang aus, erledigten Gartenarbeiten, richteten Vorgärten her, halfen bei Bauprojekten, säuberten das Ehrenmal und unterstützten die Aufbauarbeiten der königlichen Residenz für das Schützenfest. Mit Verantwortungsbewusstsein, Organisationstalent, Ausdauer und Willen schritten die Jungschützen im Alter von 6 bis 15 Jahren zur Tat. Zurück blieben zufriedene Gesichter bei den Unterstützten und erschöpfte, aber glückliche Gesichter auf Seiten der Helfer.