Ausstellung eröffnet : Historische und aktuelle Schützenuniformen im Sparkassen-Foyer

Mönchengladbach Einige Wochen vor dem Stadtschützenfest stimmt eine Ausstellung in dem Geldinstitut an der Bismarckstraße auf das Großereignis ein.

Auch in diesem Jahr zeigt die Stadtsparkasse Mönchengladbach in ihrer Hauptstelle am Bismarckplatz wieder eine Schützenausstellung. In Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband der Schützenbruderschaften wurden im Vorfeld des Stadtschützenfestes großformatige Bilder von Schützen und ihren Damen von den Archivaren des Bezirksverbandes ausgesucht und von Mitarbeitern der Stadtsparkasse im Foyer aufgestellt. Diesmal stehen jedoch mehr die Damen im Mittelpunkt der Schau. So zeigen nicht nur die farbigen Bilder diverse festliche Garderoben, auch Schaufensterpuppen präsentieren historische und aktuelle Schützenkleider in verschiedenen Farben und Mustern.