Brauchtum in Mönchengladbach : Zwei Stadtteile feiern am Wochenende Schützenfest

Mönchengladbach Die Bruderschaft St. Sebastianus und St. Vitus Obergeburth Waldhausen und die St. Apollinaris-Bruderschaft Hardterbroich laden zu ihren Prunkfeierlichkeiten ein.

Waldhausen Die Bruderschaft St. Sebastianus und St. Vitus Obergeburth Waldhausen startet am heutigen Fronleichnam in ihr Schützenfest. Im Mittelpunkt steht König Michael Groth mit seinen Brudermeistern Norbert Wefer und Hans-Peter Lehnen. Jungkönig Andreas Kaminsik feiert mit seinen Adjutanten Simon Jedke und Daniel Wilms. Schülerprinz Phillip Robens hat die Ritter Kai Jaspers und Aaron Hamnan an seiner Seite. Los geht es heute um 9 Uhr mit einer Prozession in der GdG Venn. Am Freitag werden um 19.15 Uhr die Serenade und der Große Zapfenstreich gespielt. Samstag 16.30 Uhr die Festmesse in der Pfarrkirche St. Anna Waldhausen. Am Sonntag beginnt um 11 Uhr die Parade auf der Nicodemstraße. Am Montag endet das Festwochenende mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr.