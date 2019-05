Brauchtum in Mönchengladbach : Stadtschützenfest bald auf Sonnenhausplatz

Mönchengladbach Auch der Vogelschuss findet vor dem Minto statt. Die Parade bleibt in der Oberstadt. Die Serenade wird am Rathaus gespielt.

Das Stadtschützenfest ist der große Höhepunkt des Sommerbrauchtums in Mönchengladbach. Und es ist Tradition. Gefeiert wird stets in der Gladbacher Innenstadt. In diesem Jahr wird alles neu. Die Schützen verlassen die Oberstadt und ziehen um in die Mitte der City, genauer gesagt auf den Sonnenhausplatz. Statt zwei Tagen feiern sie drei Tage. Los geht es am Freitag, 30. August, mit einem großen Heimatsingen auf dem Sonnenhausplatz ab 17 Uhr. „Die Menschen singen gerne, und es gibt viele schöne Oldies und Heimatlieder“, sagt Schützenchef Horst Thoren. Wie beim Weihnachtsliedersingen werden die Besucher unterstützt vom Chor MGsingt.de.