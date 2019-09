Die Stimmung war großartig. Das neue Bezirkskönigshaus wird am Sonntag, 13.45 Uhr, bei der feierlichen Krönungsmesse im Gladbacher Münster ins Amt eingeführt. Nach der Messe formiert sich um 15.15 Uhr am Rathaus Abtei der Festzug durch die Innenstadt mit 2500 Schützen und Musikanten. Um 16.30 Uhr wird am alten Markt paradiert. Das Stadtschützenfest klingt am Abend mit kölschen Tön auf dem Sonnenhausplatz aus.