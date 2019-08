Stadtschützenfest in Mönchengladbach : So war das Jahr für König und Minister

Mönchengladbach Die vergangenen Monate haben den Bezirkskönig und seine Minister zusammengeschweißt. Gemeinsam haben sie viel erlebt – und auf Tour fast keine Bruderschaft ausgelassen. Am Wochenende feiern sie den Abschluss „ihres“ Jahres.

Wenn Mönchengladbachs Schützen am Sonntagmittag sich auf den Weg zur Krönungsmesse in der Münster-Basilika machen, dürfte Walter Dunkel mit gemischten Gefühlen dabei sein. Wie es ist, die Messe als neuer Bezirkskönig zu erleben, weiß der 56-Jährige. Schließlich hat er sie im vergangenen Jahr selbst in dieser Rolle erlebt, hat das schmucke Silber umgelegt bekommen – und seitdem als König aller Schützen im Bezirk Mönchengladbach/Korschenbroich regiert. Doch am Wochenende beim Stadtschützenfest muss er abdanken und sich vom Silber trennen.