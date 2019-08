Stadtschützenfest in Mönchengladbach : Schützen bringen Brauchtum in die City

Mönchengladbach Vom 30. August bis 1. September ist Stadtschützenfest in Gladbach. Auf dem Plan stehen eine große Parade, der Königsschuss, leckere Schlemmereien für Gäste – und vieles mehr. Die Organisatoren hoffen auf viele Besucher.

Das Bühnenprogramm sieht viel Jazz und Komik, Klamauk und Tanz, Pop und Heimatsingen vor. Alles ist zum Mitmachen gedacht. Denn das ist die Grund-Idee der gastgebenden Schützen: Wer dabei ist, kann und soll sich mitfeiernd einbringen – beim Singen in Gemeinschaft am Freitag, beim Jubeln für den neuen Bezirkskönig, beim fröhlichen Anstoßen und ausgelassenem Abrocken auf dem Sonnenhausplatz. Der neue Bezirkskönig wird übrigens am Samstag ermittelt und am Sonntag proklamiert.

Und ganz nebenbei können die Festgäste shoppen gehen. Denn das Stadtschützenfest bietet am Festsonntag, 1. September, Erlebnis-Einkauf in der City. Da gibt es das Doppel-Angebot: Einkaufen und Feiern in der Innenstadt mit Fest-Treffpunkt auf dem Sonnenhausplatz, wo zum verkaufsoffenen Sonntag Schützen und Bürger entspannen können, und die Festwirte ihr opulentes „Tischlein deck dich“ aufstellen. Für das leibliche Wohl der Kauf- und Brauchtumsgäste sorgt Kirmes-Chefkoch Sven Tusch mit seinem Team. Die Festwirte servieren auf „Gladbachs Platz an der Sonne“ Deftiges und Raffiniertes, zapfen heimisches Altbier und versprechen zivile Preise. Der Speisenzettel zum Stadtschützenfest ist lang und bietet viel Abwechslung: Aufgetischt werden im Biergarten Scampi-Spieße ebenso wie Holzfällersteaks und Würstchen. Schmucke Uniformen und „staatse Kerls“ gibt es zu sehen, wenn die Schützen aus Stadt und Land am Festsamstag, 31. August, 15 Uhr, auf dem Sonnenhausplatz (gegenüber dem Minto) ihren neuen Bezirkskönig ermitteln. Bis zu 39 Kandidaten treten an, um den Titel zu erwerben. Am Sonntag nach der Parade wird der neue König auf offener Bühne präsentiert. „Der Treffpunkt am Sonnenhaus macht unser Schützenfest zum Stadtfest. Wir bieten mitten in der City Schützentradition und Wohlfühl-Stimmung mit Liegestuhlatmosphäre,“ sagte Schützenchef Horst Thoren. Parallel zu Bürgerfest und Feldlager auf dem Sonnenhausplatz läuft das Festprogramm der Schützen: Sie treten am Festsonntag, 1. September, 15.30 Uhr, mit insgesamt 2500 Bruderschaftlern, Musikanten und ihrem neuen Bezirkskönig am Rathaus Abtei zum Festzug an.