Stadtschützenfest 2024 in Mönchengladbach Das ist der neue Bezirkskönig

Der 117. Schuss war der entscheidende: Der Vogel ist gefallen, der Jubel groß. Die Schützen in Mönchengladbach haben einen neuen Bezirkskönig: Hans-Peter Thönes von der St. Josef Bruderschaft Westend wird Bezirkskönig in Mönchengladbach und setzte sich auf dem Alten Markt beim Stadtschützenfest 2024 gegen seine Mitbewerber durch. Am Sonntag findet die offizielle Krönung statt.