Fahrrad-Aktion in Mönchengladbach : Das Stadtradeln beginnt

Mönchengladbach Er noch mitmachen will, kann sich beim Infostand auf dem Rheydter Markt am Samstag bis 14 Uhr noch anmelden. Die besten Fahrer und Gruppen werden ausgezeichnet, und es gibt Preise zu gewinnen.

Ab dem heutigen Samstag können Gladbacher bis zum 24. Mai Fahrradkilometer sammeln. Zum Auftakt gibt es heute von 8 bis 13 Uhr einen Infostand auf dem Rheydter Markt. Caprice Mathar vom Mobilitätsmanagement der Stadt und der Klimaschutzbeauftragte Antti Olbrisch beantworten Fragen und geben Auskunft, wie man sich noch anmelden kann. Mitarbeiter der Radstation reparieren kleinere Schäden an Fahrrädern. Der ADFC bietet für den Samstag zwei Radtouren an. Am Harmonieplatz startet um 10 Uhr die „Friet Speciaal-Tour“ Richtung Roermond über 106 Kilometer. Zeitgleich startet am Minto die ADFC-Familientour „Wo Milch und Honig fließen“ mit Besichtigung des Bio-Schauhofes in Willich. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners ruft dazu auf, öfter auf das Fahrrad umzusteigen: „Ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr Menschen zeigen, dass das Fahrrad ein wesentlicher Bestandteil unseres Stadtverkehrs ist.“ 2018 machten mehr als 1000 Personen mit und fuhren rund 260.000 Kilometer mit dem Fahrrad.