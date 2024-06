Bilanz des Stadtradelns Mönchengladbacher legen eine halbe Million Kilometer zurück

2503 Radelnde traten während des Aktionszeitraums in die Pedale, um Kilometer für ihr Team und die städtische Gesamtwertung zu sammeln. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, sparten sie damit theoretische 82 Tonnen CO 2 ein. Das mit 141 Teilnehmenden größte Team stellte erneut die Stadtverwaltung. Mit 26.252 Kilometern erreichte diese Gruppe auch die größte Gesamtstrecke. Bei den durchschnittlichen Kilometern pro Kopf war indes das Zweier-Team „Pascal&Friends“ der Mönchengladbacher Polizei an der Spitze – mit rechnerisch 1490 Kilometern pro Kopf. Die Siegerehrung findet am Sonntag, 16. Mai, bei der Veranstaltung „Move and Groove“ in Rheydt statt.