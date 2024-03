Bundesweite Aktion Wann in Mönchengladbach das „Stadtradeln“ startet

Das Stadtradeln erfreut sich wachsender Beliebtheit. Dieses Jahr findet es zum zehnten Mal in Mönchengladbach statt. „Ich würde mich freuen, wenn von Mönchengladbach auch in diesem Jahr wieder ein starkes Zeichen ausgeht“, sagt die Technische Beigeordnete und für Mobilität zuständige Dezernentin Claudia Schwan-Schmitz. Ihr Appell an die Bürger: „Lassen Sie uns in die Pedale treten und ein Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen!“