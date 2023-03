Wirtschaft in Mönchengladbach Sparkasse mit Rekord bei Kundenkrediten

Mönchengladbach · Nach wie vor wird in Immobilien investiert, wenn auch durch die steigenden Zinsen gedämpfter als in den Vorjahren. Das marktführende Geldhaus der Stadt bleibt in der Bilanz stabil – trotz widriger globaler Umstände. Was die Zahlen sonst verraten.

17.03.2023, 05:11 Uhr

Die Zentrale der Stadtsparkasse Mönchengladbach an der Bismarckstraße Foto: Denisa Richters

Die Zeiten sind stürmisch, nicht immer leicht berechenbar – das gilt angesichts weltweiter Krisen, Zinswende und Inflation auch für Geldhäuser. „Wir haben uns aber jedes Mal zügig an die neuen Herausforderungen angepasst“, sagt Antonius Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Mönchengladbach. Die Vorsorge schlägt sich auch in der Höhe des Eigenkapitals nieder, mit einer Quote 19,3 Prozent ist sein Haus auf Ausfälle und Widrigkeiten relativ gut vorbereitet.