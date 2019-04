Mönchengladbach : Stadtsportbund nahm Ehrungen vor

Mönchengladbach Der Stadtsportbund hat die erfolgreichsten Teilnehmer, die im vergangenen Jahr das deutsche Sportabzeichen abgelegt haben, geehrt: ein Fitnessabzeichen für Jedermann ab sechs Jahren, das durch die Erfüllung von sportlichen Bedingungen in vier Gruppen (Ausdauer Kraft, Schnelligkeit und Koordination) erworben werden kann.

Es gab einen kleinen Empfang in der Gladbacher Bank an der Bismarckstraße.

Um sich zum Beginn der Veranstaltung sportlich einzustimmen, legten sechs Tänzerinnen und Tänzer aus dem Gladbacher Rock ´n´Roll Club „Elvis“ atemberaubende Hebefiguren aufs Parkett. Im Anschluss richtete Sven Witteck , Vorstandsmitglied der Gladbacher Bank, seine Grußworte an die Besucher: „Ich finde, es ist eine wirklich schöne Tradition, dass wir wiederholt der Austragungsort dieser Verleihung sein dürfen. Uns ist es ein Anliegen, den Breitensport in Mönchengladbach auch weiterhin zu fördern und zu unterstützen. Die Auszeichnung, die die Sieger heute verliehen bekommen, soll nicht nur die bisherige Leistung würdigen, sondern auch ein Ansporn für die Zukunft sein“.

2646 Sportabzeichen wurden 2018 in Mönchengladbach abgelegt. Darunter waren 36 Prozent der Schüler der Windberger Annaschule. Mit dieser Leistung konnten sie den 1. Platz in der Primarstufe belegen. In der Realschule Wickrath gibt es noch mehr Teilnehmer: Hier haben 2018 ganze 40,8 Prozent das Sportabzeichen erworben. Das Preisgeld beläuft sich bei beiden Schulen auf jeweils 100 Euro.

Darüber hinaus geht das Sportabzeichen auf Tour: Stationen sind am 14. Mai ab 16 Uhr am Sportplatz Asternweg in Giesenkirchen und am 25. Mai ab 9 Uhr auf der Vereinsanlage des TV 1848 am Bökelberg. Hier können sämtliche Disziplinen trainiert und die Leistungsprüfungen abgelegt werden.