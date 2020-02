MKV-Ehrenabend : Verdiente Karnevalisten geehrt

Diese Jecken wurden beim MKV-Ehrenabend ausgezeichnet. Foto: Markus Rick. Foto: Markus Rick

Mönchengladbach Orden sind ein fester Bestandteil des Karnevals. So ist es dem Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV) ein besonderes Anliegen, in jedem Jahr verdiente Karnevalisten auszuzeichnen. Bei einer Feierstunde in den Räumen der NEW an der Odenkirchener Straße, die durch eigene Nachwuchskräfte wie Clown Bernie, Hoppediz Niklas und Sängerin Mery aufgelockert wurde, würdigten MKV-Chef Gert Kartheuser und Karl Schäfer, Präsident KV Linker Niederrhein, im Beisein des Prinzen-Paares und Vertretern der Gesellschaften, Karnevalisten mit Großorden sowie silbernen und goldenen Ehrenadeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die höchste Auszeichnung, eine goldene Ehrennadel mit Brillanten, ging an Dieter Beines für sein Engagement in der Rheydter Prinzengarde, in der er seit 59 Jahren Mitglied ist und im 42. Jahr das Amt des Präsidenten bekleidet. Vom KV Linker Niederrhein wurden Nicole Tillmanns, Elmar Eßer und Bella Peltzer geehrt. fju

(fju/RP)