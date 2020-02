Jecken in Eicken : Multi-Kulti-Karneval für Kinder in Eicken

Dörte Schall und Axel Tillmanns eröffnen den Multi-Kulti-Kinderkarneval in der Mehrzweckhalle Eicken. Foto: Raupold

Eicken Eicken ist ein buntes Viertel. Dort grenzt Kneipe an Theater, Tattoostudio an Friseur. Jung und Alt leben zusammen und die verschiedenen Kulturen treffen sich regelmäßig auf den Straßen. Auch beim Karneval soll dort kein Halt gemacht werden – deshalb wurde am Freitagnachmittag der Multi-Kulti-Kinderkarneval in der Eickener Mehrzweckhalle veranstaltet.

„Den Kindern soll gezeigt werden, wie es interkulturell und bunt geht“, erklären Michaela Morschhoven und Yilmaz Karaca vom Integrationsrat. „Meistens wird der Karneval nur mit Alkohol in Verbindung gebracht. Und das muss nicht sein.“ Statt Bier stehen beim Kinderkarneval Softdrinks, Wasser und Pommes zum Verkauf. Auch Süßigkeiten gibt es vor Ort, die werden unter anderem für Spiele wie das „Schokokusswettessen“ genutzt.

Das Kinderkarnevalsfest gibt es bereits seit 19 Jahren. Ausgerichtet wird es von der Stadt Mönchengladbach und dem Integrationsrat der Stadt. Genug haben die kleinen Anwohner aber immer noch nicht vom Fest – ganze 300 Besucher kamen am Freitag in die Halle. Ein Grund dafür könnte das ausgefallene Programm sein.

Beim Karnevalsfest sollen die Kinder nämlich nicht nur die Gäste ausmachen, sondern auch selbst aktiv teilnehmen. Neben Spielen und einem Kostümwettbewerb stehen so auch junge Nachwuchstalente wie die Sängerin Merry oder die Flamencotanzgruppe „Las Rumberas“ auf der Bühne.

Ursprünglich richtete der Multi-Kulti-Kinderkarneval sich an einkommensschwache Familien, denen auch ohne große Mittel ein schönes Fest ermöglicht werden sollte. Der Eintritt ist deshalb bis heute frei. eds

