Mönchengladbach : Schützen überreichen Orden an Armin Laschet

Schützen überreichen Orden an Armin Laschet

Mönchengladbach/Düsseldorf Da schaute Armin Laschet aber ganz genau hin: In einem kleinen Kästchen steckte der silberne Orden, den Mönchengladbachs Schützenchef Horst Thoren dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen zuerst zeigte und dann überreichte.

Das wird zwar erst 2021 in Mönchengladbach gefeiert, aber eine angemessene Vorbereitung schadet nichts, meint jedenfalls Horst Thoren. Deshalb gab es jetzt bei einem Besuch im Landtag den „König in Gladbach-Orden“, den Armin Laschet 2021 an seinem Revers tragen soll.