So viele Tollitäten auf einmal – das ist selten! Fast 20 Prinzenpaare samt Gefolge reisten am Dienstagvormittag aus der gesamten Region zum traditionellen Prinzenempfang der Rheinischen Post in der Düsseldorfer Zentrale an. Und mittendrin das Mönchengladbacher Prinzen-Paar: Axel I. und sein Niersius Thorsten zogen die Aufmerksamkeit auf sich und trafen viele Bekannte aus den vergangenen Wochen wieder.

Ein Wiedersehen beim Prinzenemfpang der Rheinischen Post: Das Gladbacher Prinzen-Paar Axel I. (l.) und Niersius Thorsten (r.) mit Jungfrau Juppine I. und Prinz Kai I., zwei Dritteln des Dreigestirns der Närrischen Schmetterlingen aus Düsseldorf.