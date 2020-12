Spende des Zonta Club II Mönchengladbach : Plätzchen und Marmelade für Obdachlose

Mönchengladbach Die Frauen des Zonta Clubs II Mönchengladbach haben einen Spendenaufruf gestartet und große Resonanz erfahren. Die Spende geht an die Diakonie, den Bedürftige trifft die Corona-Pandemie hart.

Normalerweise ist das erste Adventswochenende fest für den Christkindlmarkt reserviert. Doch der muss in diesem Jahr ausfallen. Kein Grund für die Frauen des Zonta Clubs II Mönchengladbach, die Hände in den Schoß zu legen. Denn zu tun gibt es genug. „Wir haben einen Aufruf gestartet und die Resonanz war super“, sagt Anne Embser. Sie sammelten so 500 Euro für den Verein Christkindlmarkt.

Aber damit noch nicht genug: Die Frauen des „Service Clubs“ ließen ihre Ofen glühen. Sie backten Kekse von Kipferln bis Zimtsterne. Außerdem kochten sie noch Marmelade, auch in ausgefallene Sorten, ein. Das Ergebnis wurde dann noch liebevoll weihnachtlich verpackt. „Wir standen wie am Fließband. Jede hatte eine Sorte, und die Tüten gingen reihum“, sagt Birgitt Rickenbach-Noll. Am Ende sind es 140 Tüten weihnachtliches Gebäck. „Es ist einfach ein schönes Zeichen in dieser dunklen Zeit“, sagt Birgitt Mayerhofer.