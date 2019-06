Wettkampf in Mönchengladbach : Der härteste Feuerwehrmann

Mönchengladbach Pfingstsamstag und Pfingstsonntag treten zum internationalen Feuerwehr-Sportwettkampf an. 300 Teilnehmer aus aller Welt haben sich gemeldet. Darunter auch Joachim Posanz, der ein Feuerwehr-Fitnessbuch geschrieben hat.

In Wegberg wird Joachim Posanz am Freitag, 7. Juni, ab 18 Uhr an der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg (Venloer Straße 2) mit einer Trainingsgruppe Übungen aus seinem Buch demonstrieren. Anschließend wird er Kapitel aus seinem Buch vorstellen.

Joachim Posanz gehört zu den härtesten Feuerwehrleuten der Welt. Wie man das werden kann, darüber hat der Hauptbrandmeister der Berufsfeuerwehr Göttingen ein Buch geschrieben. Es heißt „Fit for Fire“ und beschreibt ein speziell aus dem Feuerwehrsport abgeleitetes Ganzkörpertraining, selbst entwickeltes Workout-Training für alle Berufskollegen, aber auch alle Fitnessbegeisterten und für jedes Leistungsniveau. „Viele der vorgestellten Übungen lassen sich zwischendurch, überall und zu jeder Zeit durchführen“, sagt Joachim Posanz, der 2010 in Südkorea beim Wettkampf „Toughest Firefighter Alive“ als erster Deutscher überhaupt Weltmeister wurde. Zwei Jahre später wiederholte er in Australien seinen Triumph. 2005 und 2013 wurde Posanz überdies Europameister in dieser Disziplin. Und ab Pfingstsamstag will er in Mönchengladbach zeigen, dass er zu den besten gehört. Aber die Konkurrenz ist hart und die Übungen sind mörderisch. Neben Schlauch ziehen, einer Eskaladierwand hochklettern, Leitern aufstellen und Gewichte in die zweite Etage tragen, müssen die Teilnehmer mindestens 15 Stockwerke im Elisabeth-Krankenhaus hinauf laufen.