Eintrittsgeld für einen guten Zweck : Weihnachtssingen mit Rotary-Club Gero

Mönchengladbach Der Erlös aus den Eintrittsgeldern sowie im Vorfeld gesammelte Spenden kommen zu 100 Prozent der Musikschule Mönchengladbach zugute.

Mit ihren mehr als 300 Jahren eigentlich außer Dienst gab die alte Glocke zum Weihnachtssingen mit dem Rotary-Club Mönchengladbach Gero in der Friedenskirche den ersten Ton vor. Etwa 160 Gäste besuchten die Premiere mit einem geselligen und musikalischen Part. Hier war das Mitsingen zu Dorothee Hüttenbergers Orgelspiel mindestens ebenso wichtig wie die Gastbeiträge von Petit Biola und Joachim Schenk. Der ehemalige Stadtdirektor Jochen Semmler las Hans-Dieter Hüschs Gedicht „Feiertage“ und traf hervorragend das zutiefst Menschliche in der Sprache des verstorbenen Kabarettisten. In Erläuterungen zu den gesungenen Liedern deckte Pfarrer Till Hüttenberger manche Überraschung auf. Dazu zählten Unterschiede in den Texten katholischer und protestantischer Christen zu gleichen Melodien.