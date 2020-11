Bei Schaffrath in Möncchengladbach : Weihnachts-CD von lokalen Musikern im Möbelhaus

Bei Schaffrath in Möncchengladbach

Mönchengladbach Mit der Mönchengladbacher Coverband Booster erleben Fans seit Jahren an den Abenden vor Weihnachten Rock statt Stille. Die „Booster Silent Night“ ist stets ausverkauft. Doch dieses Jahr fallen die Live-Konzerte wegen Corona aus. Das Front-Paar der Band hat aber eine weihnachtliche CD aufgenommen. Die ist jetzt bei Schaffrath zu haben

(RP) Musiker haben es in der Corona-Krise besonders schwer: Auftritte waren seit Beginn der Pandemie nur eingeschränkt möglich – mit dem zweiten Lockdown geht auch das nicht mehr. Für Chris Schmitt und René Pütz von Booster und deren Fans entfallen damit auch die traditionell stets ausverkauften Silent-Night-Konzerte vor Weihnachten. Die beiden Mönchengladbacher Musiker haben jedoch „die unfreiwillige freie Zeit der letzten Monate genutzt“ und ein Weihnachtsalbum produziert. Es hat hat den Titel „December“ und enthält 13 Songs. Um lokale Akteure in den schwierigen Zeiten zu unterstützen, bietet das Einrichtungs- und Möbelhaus Schaffrath die CD der beiden Musiker jetzt im Mönchengladbacher Stammhaus an (Theodor-Heuss-Straße 99).